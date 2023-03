Tiro a Volo, Coppa del Mondo Skeet: Cassandro parte bene Per il casertano un solo errore come l'altro azzurro Pittini.

La terza Prova di Coppa del Mondo ISSF ha ufficialmente preso il via con i primi 75 piattelli di qualificazione per la gara individuale di Skeet. Al momento la classifica provvisoria maschile è guidata dal tedesco Sven Korte, l’unico a non aver sbagliato nemmeno un piattello e ad essere andato a riposo con un perfetto 75/75. Con un solo errore all’attivo domani ripartiranno i nostri Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), entrambi a quota 74 in compagnia di altri cinque tiratori.

Indietro, invece, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) che affronterà il secondo giorno di gara con tre errori sulle spalle ed il punteggio di 72.

Al femminile la nostra Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI) è rimasta incollata alle sei tiratrici che conducono la classifica provvisoria con 72/75 e con 71/75 si è meritata l’ottava piazza odierna. Lontane dalla vetta della classifica, invece, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM) con 69 e Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD) con 64.

Da segnalare anche il 72/75 dello junior Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI) ed il 61/75 della junior Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma, entrambi in gara per i punti del ranking (RPO).

Domani la gara proseguirà con le ultime due serie di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle 14.45 italiane.

RISULTATI

Skeet Maschile: Sven KORTE (GER) 75/75; Nicolas LEJENUNE (FRA) 74/75; Tanaqpat JANGPANICH (THA) 74/75; Erik PITTINI (ITA) 74/75; Dustan TAYLOR (USA) 74/75; Rashid Saleh AL-ATHBA (QAT); Timi VALLIONEN (FIN) 74/75; Tammaro CASSANDRO (ITA) 74/75; Elia SDRUCCIOLI (ITA) 72

Skeet RPO Maschile: Francesco BERNARDINI (ITA) 72/75

Skeet Femminile: Viktoria LARSSON (SWE) 72/75; Francisca CROVETTO CHADID (CHI) 72/75; Emmanuela KATZOURAKI (GRE) 72/75; Jinmei GAO (CHN) 72/75; Danlka BARTEKOVA (SVK) 72/75; Yiting JIANG (CHN) 72/75; Martina MARUZZO (ITA) 71/75; Chiara DI MARZIANTONIO (ITA) 69/75; Cainero CHIARA (ITA) 64/75.

Skeet RPO Femminile: Damiana PAOLACCI (ITA) 61/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD).

Ladies: Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

RPO: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma.

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

RPO: Lorenzo Franquillo (Marina Militare) di Trevi (PG); Gianmarco Barletta (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de Tirreni (SA); Marika Patera di Cento (FE).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

PROGRAMMA

Martedì 28 Marzo Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:45 Semifinali e Finale Skeet Femminile

16.15 Semifinali e Finale Skeet Maschile

Mercoledì 29 Marzo Gara Skeet Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Skeet