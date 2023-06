Giochi Europei, Boxe: Charaabi dominante, Olimpiadi sempre più vicine Alla casertana basterà battere la turca Akbas nei quarti per volare a Parigi 2024.

Tutti in piedi lo scricciolo di San Prisco Sirine Charaabi. Nella categoria dei 54 kg ha esordito vincendo ai Giochi Europei di Cracovia con una prestazione che fa sognare. Battuta, anche nettamente, la croata Nikolina Cacic, surclassata dalla voglia dell’azzurra di raggiungere il sogno Olimpico. Cartellini che parlano chiaro con due 30-27, un 29-27, 29-28 e un nettissimo 30-25. I quarti sono in cassaforte e saranno fondamentali per volare a Parigi 2024. Nella categoria dei -54 kg sono quattro i pass e questo significa che mercoledì a Sirine Charaabi basterà battere la turca Hatice Akbas per coronare il sogno a cinque cerchi.

Oggi (26/6) sono stati della partita 3 azzurri e 3 azzurre:

8° 80 Kg Cavallaro vs Jalidov 4-1

8° 51 Kg Serra vs Garboyan ARM 5-0

8° 92 Kg Mouhiidine vs Kartsan UKR 5-0

AZZURRE:

8° 66 Kg Canfora vs Eccles GBR 1-4

8° 60 Kg Mesiano vs Shadrina SRB 0-5

8' 54 Kg Charaabi vs Cadic CRO 5-0

Domani (27/6) saliranno sul ring 2 Azzurri e 3 Azzurre:

AZZURRI:

8° 71 Kg Cavallaro vs Terteryan DEN RING A H 20.15

8° +92 Kg Lenzi vs Hernandèz BUL RING A H 20.30

AZZURRE:

8° 75 Kg Gemini Triebelkova SVK RING A H 14.15

8° 50 Sorrentino vs Resztan GBR RING B H 13.15

8° 57 Kg Testa vs Glynn GBR RING B H 13.45

ITABOXING Cracovia 2023

51 Federico Emilio Serra (GS FIAMME ORO)

57 Michele Baldassi (GS FIAMME AZZURRE)

63,5 Gianluigi Malanga (GS FIAMME AZZURRE)

71 Salvatore Cavallaro (GS FIAMME AZZURRE)

80 Salvatore Cavallaro (GS FIAMME ORO)

92 Aziz Abbes Mouhiidine (GS FIAMME ORO)

92+ Diego Lenzi (PUG. ALTO RENO MICHELA ADDUCI)

50 Giordana Sorrentino (CS CARABINIERI)

54 Sirine Charaabi (GS FIAMME ORO)

57 Irma Testa (GS FIAMME ORO)

60 Alessia Mesiano (GS FIAMME ORO)

66 Assunta Canfora (GS FIAMME ORO)

75 Melissa Gemini (POL. FANUM VITERBO)

STAFF ITABOXING

Alberto Tappa (SEG. FPI - Team Leader)

Emanuele Renzini (Direttore Tecnico)

Riccardo D’Andrea (Tecnico)

Eugenio Agnuzzi (Tecnico)

Gennaro Moffa (Tecnico)

Fabio Morbidini (Fisioterapista)

Pierluigi Pantini (Fisioterapista)

KERMESSE IN CUI COMBATTERANNO PER I 44 PASS OLIMPICI A DISPOSIZIONE (22 per gli uomini e 22 per le donne, dettaglio in calce) BOXER DELLE SEGUENTI CATEGORI DI PESO:

UOMINI

51 kg

57 kg

63.5 kg

71 kg

80 kg

92 kg

+92 kg

DONNE

50 kg

54 kg

57 kg

60 kg

66 kg

75 kg

PASS OLIMPICI PARIS 2024:

4 nella categoria femminile -50 kg

4 nella categoria femminile -54 kg

4 nella categoria femminile -57 kg

4 nella categoria femminile -60kg

4 nella categoria femminile -66 kg

2 nella categoria femminile -75 kg

2 nella categoria maschile -51 kg

4 nella categoria maschile -57 kg

4 nella categoria maschile -63.5 kg

4 nella categoria maschile -71 kg

4 nella categoria maschile -80 kg

2 nella categoria maschile -92 kg

2 nella categoria maschile +92 kg