Casertana in C, Lecco e Brescia in B. Respinti i ricorsi di Perugia e Reggina Ufficiale il ritorno dei falchetti in terza serie. Ora sono 7 le squadre campane nel girone C

“Dopo la notte arriva sempre un nuovo giorno. Ed è sempre e comunque tinto di rossoblu”. Così sui canali ufficiali social la Casertana apriva all'ulteriore attesa lungo la notte verso il giorno dei verdetti da parte del Consiglio di Stato. Sono stati respinti i ricorsi del Perugia e della Reggina. È Serie B, quindi, per il Lecco e per il Brescia, ed è Serie C per i falchetti.

Ora lo sprint sul mercato

La Casertana torna in terza serie, prenderà il posto della “X” presente nel calendario pubblicato dalla Lega Pro per il girone C il 7 agosto scorso. Il club rossoblu ha vissuto l'estate, in particolar modo tutto il mese di agosto, con l'attesa del ripescaggio, ufficiale praticamente in queste ore. Dovrà arrivare lo sprint di mercato per rimodellare la rosa dopo il gran lavoro svolto nelle ultime settimane prima a Roccaraso, poi allo stadio Pinto per la preparazione precampionato.

In aggiornamento

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.