Potenza-Casertana 1-1: Caturano risponde a Curcio, il tabellino Terzo pari consecutivo in tre gare giocate, secondo 1-1 di fila per i falchetti

Terzo pareggio consecutivo in tre gare giocate per la Casertana. Al "Viviani" di Potenza i falchetti si portano in vantaggio con Curcio, ancora a segno dopo il gol del pari a Latina. Nella ripresa i lucani rispondono con Caturano per l'1-1 finale.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quinta Giornata

Potenza - Casertana 1-1

Marcatori: 21' Curcio (C), 77' Caturano (P)

Potenza (3-5-2): Gasparini; Verrengia, Sbraga, Armini (76' Maddaloni); Hadziosmanovic, Schiattarella (64' Saporiti), Laaribi (51' Porcino), Steffè (65' Prezioso), Volpe; Caturano, Di Grazia (51' Asencio). All. Colombo. A disp. Alastra, Gagliano, Hristov, Mata, Monaco, Rossetti.

Casertana (4-3-1-2): Venturi; Fabbri, Celiento, Soprano, Anastasio; Toscano (62' Calapai), Proietti, Casoli; Damian; Tavernelli (73' Taurino), Curcio (90' Turchetta). All. Cangelosi. A disp. Cadili, Del Prete, Galletta, Marfella, Matese, Paglino, Sciacca, Trematerra.

Arbitro: Renzi

Ammoniti: Laaribi (P), Casoli (C), Caturano (P), Hadziosmanovic (P), Soprano (C), Sbraga (P)