Cerignola-Casertana 2-4: terza vittoria di fila per i falchetti, il tabellino La squadra di Cangelosi conferma l'ottimo momento al "Monterisi"

La Casertana firma la terza vittoria consecutiva, passa a Cerignola con il finale di 4-2 al "Monterisi". I falchetti volano sul 2-0 con i gol di Tavernelli e Anastasio. Nel finale Rizzo accorcia le distanze, Soprano riporta la Casertana avanti di due reti. Si ripropone la stessa modalità con i gol di D'Andrea e Montalto. Vittoria importantissima per la squadra di Cangelosi contro l'Audace.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Audace Cerignola - Casertana 2-4

Marcatori: 2' Tavernelli (C), 24' Anastasio (C), 81' Rizzo (AC), 83' Soprano (C), 88' D'Andrea (AC), 93' Montalto (C)

A. Cerignola (4-3-3): Trezza; Russo, Martinelli, Allegrini, Tentardini (56' Rizzo); Vitale (70' Coccia), Tascone (91' Carnevale), Ruggiero; Sosa (57' D'Andrea), Malcore, Neglia (57' D'Ausilio). All. Tisci. A disp. Bianco, De Luca, Fares, Ghisolfi, Gonnelli, Ligi, M. Angel, Pinnelli, Pirelli, Prati.

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Cadili, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli (65' Damian); Carretta, Tavernelli (81' Taurino), Curcio (65' Montalto). All. Cangelosi. A disp. Celiento, Marfella, Matese, Paglino, Sciacca, Turchetta.

Arbitro: Virgilio

Ammoniti: Anastasio (C), Soprano (C), Coccia (AC), Cadili (C), Calapai (C)