Scherma, Kowalczyk tra le prime otto nella tappa del Circuito Europeo di Colmar La spadista campana è stata fermata ai quarti di finale dalla svizzera Favre (15-14).

A Colmar, in Francia, è andata in scena la tappa del Circuito Europeo under 23 di spada femminile. Ai nastri di partenza era presente anche la campana Sara Maria Kowalczyk che è stata tra le protagoniste. Per lei ottava piazza dopo un bel percorso iniziato col successo sulla francese Villageois per 15-12.

A seguire è salita in pedana per affrontare la spagnola Cisneros superata 15-10. Una volta entrata nel tabellone delle migliori 32, obiettivo minimo per la spadista del Centro Sportivo Esercito, si è confrontata con la transalpina Jacques Andre Cquin superandola per 15-12 guadagnandosi la possibilità di sfidare l’altra azzurra Lucreazia Paulis.

La Kowalczyk, accompagnata in Francia da Francesca Boscarelli, si è imposta nel derby col punteggio di 15-9 conquistando un posto tra le migliori otto. Nei quarti è arrivata la sconfitta per per 15-14 contro la svizzera Favre. Eliminazione che fa male perché la zona podio era ad una sola stoccata di distanza.

La classifica delle italiane: 5^ Gaia Caforio, 8^ Sara Maria Kowalczyk, 13^ Lucrezia Paulis, 17^ Alessia Pizzini, 25^ Carola Maccagno, 39^ Marzia Cena, 51^ Giada Incorvaia, 54^ Sara Della Cioppa, 70^ Alice Ilde Spinelli, 77^ Erica Ragone, 78^ Mariaclotilde Adosini, 80^ Vittoria Siletti, 82^ Francesca Gentile, 83^ Emilia Rossatti, 93^ Chiara De Piccoli, 102^ Anita Corradino, 107^ Benedetta Giuffrè, 111^ Margherita Martini, 134^ Cecilia Colombini.