Scherma, Kowalczyk in raduno all'Acqua Acetosa con la Nazionale La portacolori dell'Esercito prenderà parte anche alla prova di Coppa del Mondo di Legnano.

La medaglia di bronzo conquistata nella tappa di Coppa del Mondo under 23 a Brindisi e l’ottava piazza nella tappa del Circuito Europei di spada a Colmar in Francia, hanno dato tanto morale a Sara Maria Kowalczyk. La portacolori dell’Esercito è in un ottimo momento e ora è in preparazione alla prima tappa di Coppa del Mondo che andrà in scena tra una settimana a Legnano.

Attualmente le spadiste azzurre sono in raduno al Centro Coni dell’Acqua Acetosa a Roma. Allenamenti per rifinire la preparazione e arrivare al meglio al primo grande appuntamento della stagione che si concluderà con i Giochi Olimpici. Da Roma ha parlato anche il CT Dario Chiadò.

“Gestire l’entusiasmo nel modo giusto, e vivere quest’inizio di stagione come il seguito di quella scorsa, con lo stesso spirito positivo. Siamo nel pieno della Qualifica Olimpica e non c’è spazio né tempo per cali di concentrazione”.

E sulla gara casalinga è chiaro: “Ovviamente siamo felicissimi di tirare in Italia, certi che il sostegno del pubblico potrà essere per noi un valore aggiunto. Bisognerà convivere al meglio con l’emozione e la tensione, c’è grande fiducia, e speriamo di regalare e regalarci soddisfazioni sia nella gara individuale che in quella a squadre”.

Insieme all’atleta della Giannone Caserta, a Legnano saranno in gara anche Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Gaia Caforio, Anita Corradino, Eleonora De Marchi, Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Alessia Pizzini e Vittoria Siletti.