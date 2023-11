Casertana-Turris 1-0: Montalto decide il derby del "Pinto", il tabellino Quarta vittoria di fila e quarto posto condiviso per i falchetti. Corallini sempre più in crisi

La Casertana batte la Turris con il finale di 1-0. Nella gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C i falchetti superano i corallini con la rete di Montalto al minuto 18. Vantaggio nel primo tempo e conferma fino al triplice fischio: quarta vittoria di fila per la squadra di Cangelosi, ora quarta in classifica con il Picerno e il Taranto. Turris sempre più in crisi: quarta sconfitta consecutiva, 6 ko negli ultimi 7 match di campionato.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Casertana-Turris 1-0

Marcatori: 18' Montalto

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai (69' Paglino), Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli (82' Damian); Carretta, Montalto (60' Tavernelli), Curcio (81' Cadili). All. Cangelosi. A disp. Del Prete, Galletta, Marfella, Matese, Soprano, Taurino, Trematerra, Turchetta.

Turris (3-4-3): Fasolino; Esempio, Maestrelli (80' Pugliese), Frascatore (46' Giannone); Cum (69' Saccani), Franco, Scaccabarozzi, Contessa (82' Guida); De Felice (46' D'Auria), Maniero, Burgio. All. Caneo. A disp. Cocetta, D'Alessio, Iuliano, Matera, Miceli, Nocerino, Onda, Pagno, Pavone, Primicile.

Arbitro: Scarpa

Ammoniti: Celiento (C), Franco (T), Proietti (C)