Casertana - Virtus Francavilla 2-3: pokerissimo per i falchetti, il tabellino Doppiette di Polidori e Curcio, Montalto firma la rete decisiva nella ripresa

La Casertana firma la quinta vittoria di fila a Francavilla Fontana. Finale di 3-2 contro la Virtus per i falchetti. Padroni di casa avanti con Polidori al 6', poi l'1-1 di Curcio al 20'. Botta e risposta tra i due attaccanti: Curcio sigla il 2-1 al 43', ma un minuto dopo riecco Polidori per l'equilibrio all'intervallo. Al 21' della ripresa ci pensa Montalto a realizzare il gol decisivo, la rete del 3-2 che regala altri tre punti alla Casertana per l'aggancio momentaneo all'Avellino al terzo posto.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Tredicesima Giornata

Virtus Francavilla - Casertana 2-3

Marcatori: 6’ pt, 44’ pt Polidori (VF) 20’ pt, 43’ pt Curcio (C), 21’ st Montalto (C)

V. Francavilla: Forte, De Marino, Biondi, Di Marco (37’ pt Carella), Artistico (42’ st Zuppel), Polidori (26’ st Giovinco), Izzillo, Nicoli (42’ st Enyan), Yakubiv, Macca (42’ st Vantaggiato), Accardi. All. Villa. A disp. Lucatelli, Castiglia, Lo Duca, Risolo, Fekete, Latagliata

Casertana: Venturi, Celiento, Toscano, Damian (21’ st Matese), Curcio (30’ st Cadili), Tavernelli, Sciacca, Casoli, Calapai, Montalto, Anastasio. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Galletta, Del Prete, Paglino, Taurino, Turchetta

Arbitro: Lovison di Padova

Ammoniti: Nicoli (VF), Izzillo (VF) Matese (C)

Recupero: 4’ pt, 5’ st