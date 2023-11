Casertana, Venturi: "Felici di aver trovato continuità" Il portiere dei falchetti: "Abbiamo superato un avvio complicatissimo"

Giacomo Venturi è stato premiato come miglior portiere del girone B di Serie C 2022/2023. L'estremo difensore della Casertana si è espresso così sul cammino dei falchetti: "È arrivato il pareggio con il Crotone sabato scorso, ma siamo contenti di aver trovato continuità. - ha spiegato Venturi - Prima del pari ci sono state cinque vittorie di fila. Sappiamo che il campionato è lungo, complicato, ma devo dire che questo trend positivo ci ha dato grossa fiducia e autostima".

"Sognare non costa nulla, ma occhio solo al nostro percorso"

"Siamo quinti a -5 dalla prima. Il periodo è molto positivo, Parlare di una possibile vittoria del campionato mi sembra azzardato. Sono arrivato a Caserta il 30 agosto, altri compagni anche dopo. Solo il 17 settembre abbiamo giocato la prima partita contro il Benevento. Ci siamo ritrovati catapultati in una serie lunghissima di gare ravvicinate. Non è stato semplice. Era un limite, adesso siamo premiati dai risultati. Sognare non costa nulla, ma bisogna essere attenti perché ci sono squadre che sono più attrezzate di noi. Sono partite prima, hanno fatto gruppo prima e queste cose qui nel calcio contano tanto".