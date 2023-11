Casertana, Proietti: "Bravi a fare subito gruppo, peccato il pari col Crotone" Il centrocampista dei falchetti è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Il centrocampista della Casertana, Mattia Proietti, è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). "Lo sapevamo che sarebbe stato difficile l'approccio alla stagione con tante gare. - ha spiegato Proietti - Nel primo mese abbiamo sempre giocato una gara ogni tre giorni e non ci conoscevamo. Il problema era quello. Ci siamo trovati a Caserta e siamo scesi in campo praticamente subito, ma con il lavoro settimanale le cose sono migliorate e possono ancora migliorare tanto. - ha aggiunto il centrocampista dei falchetti - Non abbiamo fatto il ritiro e nelle settimane di allenamento stiamo lavorando su tanti aspetti. Le cose stanno andando bene, ma non nego che l'ultimo pareggio mi lascia ancora amaro in bocca". Lunedì (ore 20.45) la Casertana sarà ospite del Taranto in uno dei big match del quindicesimo turno del girone C.