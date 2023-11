Casertana vincente a Taranto (0-1): falchetti al quarto posto, il tabellino Prova di forza per la squadra di Cangelosi, alla quarta vittoria consecutiva in trasferta

Il gol di Tavernelli per la vittoria a Taranto: la Casertana passa allo "Iacovone" con il finale di 1-0. Decisiva la rete al minuto 17 con i falchetti poi in 10 dal 27' per l'espulsione di Casoli e capace di tenere nonostante l'inferiorità numerica. Ora la Casertana è al quarto posto con 27 punti.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

Taranto-Casertana 0-1

Marcatori: 17' pt Tavernelli

Taranto: Vannucchi, Ferrara, Antonini, Riggio, Romano (40' pt Orlando), Cianci, Luciani, Calvano (31' st Fiorani), Zonta, Mastromonaco (40' pt Fabbro, 35' st Samele), Kanoutè. All. Capuano A disp. Lolia, Costantino, De Santis, Samele, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio, Capone

Casertana: Venturi, Celiento, Toscano, Tavernelli, Sciacca, Casoli, Taurino (43' pt Paglino, 31' st Matese), Calapai, Montalto, Anastasio, Proietti. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Ploskonos, Curcio, Matese, Galletta, Del Prete, Turchetta, Gigliofiorito

Arbitro: Emmanuele

Ammoniti: Taurino (C), Calvano (T), Montalto (C), Riggio (T)

Espulsi: 27' pt Casoli (C)