Casertana-Foggia 2-1: falchetti al terzo posto, il tabellino È la settima vittoria nelle ultime otto gare, l'ottavo risultato utile consecutivo per i rossoblu

La Casertana firma la seconda vittoria di fila, la settima nelle ultime otto gare di campionato (8 risultati utili consecutivi) e vola al terzo posto nel girone C di Serie C. A segno Montalto al 26', raddoppio con Curcio al 38': i falchetti battono il Foggia con il finale di 2-1. Ai satanelli non basta Schenetti a bersaglio al minuto 88 e chiudono il match in 10 per il doppio giallo a Riccardi.

Silenzio stampa per i satanelli

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver adottato il silenzio stampa al termine della gara Casertana-Foggia. Pur nel rispetto del diritto di cronaca, alla luce del momento in cui si trova la squadra, il club rossonero ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione al prosieguo della stagione. La data di fine silenzio stampa sarà comunicata successivamente".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Casertana - Foggia 2-1

Marcatori: 26' Montalto (C), 38' Curcio (C), 88' Schenetti (F)

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Matese; Curcio, Montalto (83' Cadili), Tavernelli. All. Cangelosi. A disp. Damian, Del Prete, Galletta, Marfella, Paglino, Taurino, Turchetta

Foggia (3-5-2): Nobile; Riccardi, Carillo, Salines; Garattoni, Martini, Marino (46' Schenetti), Frigerio, Vezzoni (81' Rossi); Embalo (46' Peralta), Tonin. All. Cudini. A disp. Agnelli, Brancato, Cucchietti, De Simone, Fiorini, Iddrissou, Odjer, Papazov, Pazienza, Vacca

Arbitro: Bordin

Ammoniti: Carillo (F), Garattoni (F), Peralta (F), Tavernelli (C)

Espulso: al 92' Riccardi (F)