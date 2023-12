Casertana-Foggia: risultato omologato, proseguono le indagini Lente di ingrandimento in ambito sportivo e ordinario su quanto accaduto al "Pinto"

Il risultato di 2-1 per la sfida Casertana-Foggia è stato omologato, ma su quanto accaduto al "Pinto" durante la sfida tra i falchetti e i satanelli, "il giudice sportivo si riserva ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi di entrambe le squadre": si legge nel comunicato della Lega Pro. In ambito ordinario proseguono le indagini da parte della Digos di Caserta, coadiuvata dalla Questura di Foggia e c'è un primo denunciato con una procedura di divieto di accedere alle manifestazioni sportive in arrivo.

C'è un primo denunciato

Prima fumogeni e bombe carta con il lancio tra i settori, poi l'invasione sulla pista atletica con un cancello forzato. Venti minuti di caos al “Pinto” e gara ripresa solo dopo quaranta nell'impianto sportivo di viale Medaglie d'Oro. Bilancio di due ultras della Casertana feriti, un terzo colto da crisi epilettica sugli spalti, cinque agenti della Polizia di Stato refertati e uno con ustione alla mano.