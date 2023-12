Picerno-Casertana 0-0, pari a reti bianche al "Curcio", il tabellino Un punto in più per le due squadre al termine dell'anticipo del turno del girone C

Finale di 0-0 al "Curcio". Il diciassettesimo turno del girone C di Serie C si è aperto con il pari a reti bianche tra il Picerno e la Casertana. Lucani secondi a -2 dalla capolista Juve Stabia. Falchetti a quota 31 con il terzo posto, ovviamente in attesa degli altri risultati della diciassettesima giornata.

Serie C - Girone C

Diciassettesima Giornata

Picerno - Casertana 0-0

Picerno (4-2-3-1) Merelli; Pagliai, De Cristofaro, Gilli, Allegretto, Novella (10′ pt Guerra); De Ciancio (22′ st Pitarresi), Vitali (44′ st Ceccarelli); E. Esposito (44′ st Graziani), Santarcangelo (22′ st Maiorino), Murano. All. Longo. A disp. Summa, A. Esposito, Biasiol, Savarese

Casertana (4-3-3). Venturi, Celiento, Toscano, Curcio, Taverneli, Sciacca, Paglino (12′ st Taurino), Calpai, Montalto, Anastasio, Proietti. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Plosknoso Matese, Galletta, Del Prete, Turchetta, Cadili

Arbitro: Turrini

Ammoniti: De Ciancio (P), Sciacca (C), Paglino (C), Pitarresi (P), De Cristofaro (P), Anastasio (C)

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.