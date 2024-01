Monopoli-Casertana 1-2: Casoli e Curcio per la sesta vittoria in trasferta Cangelosi: "A me piace la squadra sia così convinta di ciò che fa"

La Casertana apre il 2024 vincendo a Monopoli per la conferma al secondo posto, a -4 dalla capolista Juve Stabia in attesa del match tra le vespe e il Monterosi Tuscia, con la sesta vittoria in trasferta. Casoli per il vantaggio, risposta pugliese con Cristallo, nel finale la conclusione di Curcio per il successo dei falchetti, dal grande impatto con qualità e decisione nel girone C. "Pensiamo di partita in partita. - ha spiegato il tecnico della Casertana, Vincenzo Cangelosi, nel post-gara - A me piace la squadra sia così convinta di ciò che fa". "Dentro di noi siamo consapevoli di cosa possiamo fare. - ha aggiunto Filippo Damian - Ma dobbiamo concentrarci su ogni singola gara".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Monopoli - Casertana 1-2

MarcatorI: 19' st Casoli (C), 22' st Cristallo (M), 38' st Curcio (C)

Monopoli (3-4-2-1): Perina; Cristallo, Fazio, Ferrini; Viteritti, Vassallo (40’ st Riccardi), De Risio (11’ st Iaccarino), Barlocco (28’ st Di Benedetto); Starita, D’Agostino (11’ st Borello); Spalluto (28’ st De Paoli). All. Taurino. A disp. Alloj, Botis; Cargnelutti, Bizzotto, Simone, Hamlili, Mazzotta, De Palo.

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Damian, Proietti, Toscano (14’ st Casoli); Taurino (14’st Carretta), Tavernelli, Curcio (40’ st Bacchetti). All. Cangelosi. A disp. Marfella, Ploskonos, Matese, Paglino, Turchetta, Montalto, Cadili.

Arbitro: Sfira

Ammoniti: Vassallo (M), Di Benedetto (M), Curcio (C).

Recupero: 5' st