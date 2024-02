Casertana-Potenza 0-0: secondo pari di fila per i falchetti, il tabellino Serie C (girone C): si allunga la striscia senza vittorie per la squadra di Cangelosi

Pari a reti bianche al "Pinto" tra la Casertana e il Potenza: finale di 0-0 per la gara della ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Secondo pareggio consecutivo per i falchetti che non vincono dal 6 gennaio, dalla prima gara del 2024.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Casertana - Potenza 0-0

Casertana: Venturi, Soprano, Carretta (15' st Rovaglia), Damian, Curcio, Tavernelli (43' st Taurino), Bacchetti, Deli, Casoli (15' st Toscano), Calapai, Nicoletti (36' st Paglino). All. Cangelosi. A disp. Marfella, Celiento, Matese, Galletta, Sciacca, Turchetta, Montalto

Potenza: Alastra, Armini, Caturano, Sbraga, Maisto (27' st Saporiti), Pace (32' st Burgio), Verrengia, Schiattarella (43' st Steffè), Spaltro (27' st Hadziosmanovic), Volpe (32' st Rossetti), Candellori. All. Marchionni. A disp. Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Castorani, Mazzeo, Persichini, Hristov

Arbitro: D'Eusanio

Ammoniti: Nicoletti (C), Bacchetti (C), Soprano (C), Damian (C), Pace (P), Sbraga (P), Armini (P)