Catania-Casertana 0-0: terzo pareggio di fila per i falchetti, il tabellino Sesto posto per la squadra di Cangelosi dopo 25 turni di campionato

Terzo pareggio consecutivo, il secondo di fila a reti bianche, per la Casertana. Finale di 0-0 tra il Catania e i falchetti al "Massimino". Sesta posizione in classifica per la squadra di Cangelosi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Catania - Casertana 0-0

Catania: Albertosi, Bouah, Curado, Kontek, Castellini, Welbeck, Sturaro, Tello (36' st Quaini), Chiricò (21' st Costantino), Di Carmine (36' st Cianci), Cicerelli (21' st Rapisarda). All. Lucarelli. A disp. Furlan, Donato, Monaco, Haveri, Celli, Peralta, Chiarella.

Casertana: Venturi, Celiento, Bacchetti (29' st Nicoletti), Sciacca, Calapai, Toscano, Proietti (1' st Galletta), Deli, Anastasio, Carretta (43' st Taurino), Curcio. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Paglino, Matese, Rovaglia, Turchetta.

Arbitro: Scatena

Ammoniti: Sciacca (CT), Curcio (CE), Celiento (CE), Bacchetti (CE), Cicerelli (CT)

Espulso: 3' st Sturaro (CAT)