Casertana-Brindisi 2-1: Rovaglia di nuovo decisivo nel recupero, il tabellino Ancora un gol vittoria a pochi istanti dal triplice fischio al "Pinto" per i falchetti

Rovaglia va ancora a segno a pochi secondi dal termine e regala di nuovo i tre punti alla Casertana: 2-1 sul Brindisi per i falchetti in un match aperto da Tavernelli al 44' e con il finale ricco di emozioni. I biancazzurri trovano il pari al minuto 86 con Petrucci, poi Rovaglia realizza il gol finale nel quarto dei 6 minuti di recupero.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Casertana - Brindisi 2-1

Marcatori: 44’ Tavernelli (C), 86’ Petrucci (B), 94’ Rovaglia (C)

Casertana: Venturi, Celiento, Carretta (65’ Galletta), Curcio (65’ Rovaglia), Tavernelli, Matese, Deli (65’ Damian), Sciacca, Casoli, Calapai, Anastasio. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Soprano, Damian, Bacchetti, Galletta, Paglino, Taurino, Turchetta, Rovaglia, Montalto, Nicoletti

Brindisi: Saio, Vona, Petrucci, Bonnin, Valenti, Guida (84’ Speranza), Merletti, Calderoni, Trotta (70’ Vantaggiato), Opoola (70’ Pagliuca), Bagatti. All. Danucci. A disp. Antonino, Auro, Gorzelewski, Fiorentino, Vantaggiato, Speranza, Bellucci, Labriola, Spigola, Pagliuca, Zerbo

Arbitro: Andeng Tona Mbei

Ammoniti: Matese (C), Sciacca (C)

Recupero: 1' pt, 6' st