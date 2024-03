Casertana - Virtus Francavilla 2-0: a segno Montalto e Curcio, il tabellino Quinto posto per i rossoblu a 6 giornata dal termine della stagione regolare

Montalto al 19', Curcio al 60': la Casertana ha battuto la Virtus Francavilla con il finale di 2-0 nella gara valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C e si prende il quinto posto in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Casertana - Virtus Francavilla 2-0

Marcatori: 19' pt Montalto, 15' st Curcio

Casertana: Venturi, Celiento, Carretta, Damian, Curcio (39’ st Galletta), Tavernelli (1’ st Matese), Bacchetti, Casoli, Calapai, Montalto (19’ st Rovaglia), Anastasio. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Soprano, La Resta, Paglino, Turchetta

V. Francavilla: Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Biondi (16’st Nicoli), Di Marco, Artistico (36’ st Vapore), Polidori (21’ st Contini), Dutu, Carella (16’ st Macca), Izzillo, Risolo (21’ st Laaribi). All. Villa. A disp Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Molnar, Cardoselli, Garofalo

Arbitro: Maccarini

Ammoniti: Montalto (C), Casoli (C), Di Marco (V), Polidori (V), Monteagudo (V)

Recupero: 1' pt, 5' st