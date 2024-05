MoMap e Napoli Futsal: visita agli alunni della Scuola "Villa Nazareth" Nuova iniziativa per l'azienda con il club di calcio a 5, ora protagonista nei playoff Scudetto

Si è tenuto nelle scorse ore, presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria Villa Nazareth di San Cipriano d'Aversa, l'incontro tra il Napoli Futsal e gli alunni del plesso, radunati in un'aula digitale. La squadra di calcio a 5, impegnata nei playoff Scudetto e che nel marzo scorso ha conquistato la Coppa Italia, ha preso parte all'evento promosso da MoMap, l'azienda di servizi di monitoraggio satellitare che lega il proprio marchio a iniziative in ambito sociale e sportivo.

L'incontro è stato gestito da un moderatore di MoMap con i bambini protagonisti e con la cultura dello sport al centro della giornata vissuta dagli alunni in compagnia dei tesserati del club azzurro. La sana alimentazione legata allo sport e gli aspetti positivi psicologici nell'attività sportiva: nella sala della scuola Villa Nazareth sono state mostrate le immagini del Napoli Futsal vincente in Coppa Italia. I bambini con le loro famiglie sono stati anche ospiti della società partenopea al PalaJacazzi di Aversa per la prima gara playoff con biglietti gratuiti.

“Non posso far altro che ringraziare per l'ospitalità la dirigenza della scuola Villa Nazareth e in particolar modo Don Massimo e Sorella Imma. - ha spiegato il ceo e senior manager di MoMap, Gennaro Capuozzo - Eventi di questo tipo ci rendono felici e permettono continuità al nostro progetto. Siamo attenti alle esigenze delle scuole e delle istituzioni e vogliamo garantire accesso a tutti nel campo dello sport”. L'azienda effettuerà una donazione alla scuola per il campo da calcio: un campetto sportivo lanciato verso l'inaugurazione e che sarà a disposizione dell'intera comunità del comprensorio.