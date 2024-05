Juventus Next Gen - Casertana 0-1: decisivo Curcio, il tabellino Accesso ai quarti più vicino: i rossoblu possono anche perdere con un gol di scarto nel ritorno

La Casertana passa al "Moccagatta" di Alessandria, supera la Juventus Next Gen con il finale di 1-0 nella gara d'andata del secondo turno della fase nazionale playoff e in virtù del vantaggio garantito anche dalla miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare può anche perdere con un gol di scarto nel match di ritorno in programma sabato (ore 20.30) al "Pinto". La rete di Curcio al 47' del secondo tempo permette ai rossoblu di vincere nella prima sfida contro i bianconeri.

Il tabellino

Serie C - Playoff

Secondo turno fase nazionale - Andata

Juventus Next Gen - Casertana 0-1

Marcatori: 47' st Curcio (C)

Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Stramaccioni, Muharemovic, Hasa, Nonge, Comenencia (20' st Mulazzi), Guerra (20' st Da Graca), Rouhi, Damiani, Sekulov (20' st Mbangula). All. Brambilla. A disp. Scaglia, Fuscaldo, Cerri, Iocolano, Palumbo, Salifou, Stivanello, Perotti, Anghelè, Bonetti

Casertana: Venturi, Celiento, Toscano, Carretta, Tavernelli (35' st Taurino), Bacchetti (31' st Sciacca), Deli (15' st Damian), Casoli (31' st Proietti), Calapai, Montalto (15' st Curcio), Anastasio. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Fabbri, Soprano, Matese, Galletta, Paglino, Taurino, Turchetta, Rovaglia

Arbitro: Frascaro

Ammoniti: Montalto (C), Celiento (C), Taurino (C), Nonge (J), Curcio (C)