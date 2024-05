Casertana - Juventus Next Gen 1-3: falchetti fuori dai playoff, il tabellino Sekulov, Cerri e Guerra per i bianconeri. Ai rossoblu non basta Paglino

Dopo la vittoria nel primo match (0-1 ad Alessandria) la Casertana poteva permettersi anche un ko con un gol di scarto nella seconda sfida al "Pinto", ma la Juventus Next Gen costruisce l'impresa con le reti di Sekulov (0-1 all'intervallo) e di Cerri e Guerra nella ripresa. Ai falchetti non basta il gol di Paglino nel primo minuto di recupero del secondo tempo: finale di 3-1 per i bianconeri che ribaltano il risultato e in virtù del punteggio in aggregato tra andata e ritorno (2-3) accedono ai quarti di finale promozione. Termina a sorpresa e con tanti rimpianti il cammino della Casertana nei playoff.

Il tabellino

Serie C - Playoff

Secondo turno fase nazionale - Ritorno

Casertana - Juventus Next Gen 1-3

Marcatori: 18' pt Sekulov (J), 3' st Cerri, 23' st Guerra (J), 46' st Paglino (C)

Casertana: Venturi, Celiento, Toscano, Carretta (30' st Taurino), Damian (30' st Deli), Curcio, Sciacca, Casoli (1' st Tavernelli), Calapai, Montalto (30' st Rovaglia), Anastasio (35' st Paglino). All. Cangelosi. A disp. Marfella, Russo, Fabbri, Soprano, Bacchetti, Matese, Galletta, Turchetta, Proietti, Nicoletti

Juventus NG: Daffara, Savona, Stramaccioni, Muharemovic (cap.), Hasa, Cerri (30' st Da Graca), Mbangula (41' st Anghelè), Guerra (41' st Salifou), Rouhi, Damiani, Sekulov (30' st Comenencia). All. Brambilla. A disp. Scaglia, Fuscaldo, Mulazzi, Iocolano, Palumbo, Stivanello, Turicchia, Perotti, Bonetti

Arbitro: Zanotti

Ammoniti: Sciacca (C), Celiento (C), Da Graca (J)