"Caserta Stadium": riunione per l'apertura del cantiere I tecnici hanno potuto approntare ulteriori e fondamentali dettagli organizzativi

Riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli nella prefettura di Caserta "per tracciare le linee guida in vista dell'apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo stadio": si legge nella nota diffusa dalla Casertana.

Ulteriori e fondamentali dettagli organizzativi

"All'incontro odierno hanno preso parte anche i rappresentanti della Casertana FC nonché il poule di progettisti di Caserta Stadium, coordinati dall'ingegnere Ciuffarella. Grazie alla fattiva collaborazione da parte di ogni membro della Commissione, i tecnici hanno potuto approntare ulteriori e fondamentali dettagli organizzativi".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.