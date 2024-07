Casertana: ecco Falasca, Bianchi e Iuliano Tre operazioni in entrata per la rosa rossoblu verso la stagione 2024/2025

La Casertana ha ufficializzato gli arrivi di Matteo Falasca, Sebastiano Bianchi e Francesco Iuliano. Falasca, terzino sinistro classe 2004, campione d'Italia Primavera con il Sassuolo, è stato acquistato dai neroverdi a titolo definitivo con accordo pluriennale. Prestito con diritto di riscatto, invece, per l'arrivo di Bianchi, centrocampista classe 2003. Accordo biennale con Iuliano, attaccante classe 2004.

I comunicati ufficiali

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Matteo Falasca che arriva in rossoblu a titolo definitivo dal Sassuolo con accordo pluriennale. Terzino sinistro classe 2004, è cresciuto nel vivaio della Roma militando in tutte le formazioni giovanili giallorosse fino a diventare perno della Primavera. Lo scorso anno il trasferimento al Sassuolo con cui ha conquistato lo scudetto Primavera battendo in finale proprio la Roma e siglando la prima rete del 3-0 che ha visto gli emiliani laurearsi Campioni d’Italia. 'Non vedevo l’ora di fare il salto nei professionisti. E dopo la vittoria dello scudetto Primavera ero pronto per questa grande occasione. Ho tanta voglia di mettermi in mostra e misurarmi nel calcio dei grandi e farlo in una piazza come questa è ancora più affascinante. Mi sono trovato subito bene con lo staff e con il gruppo e sono convinto che potremo fare bene'".

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Bianchi. Il calciatore arriva dall’Arezzo con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club rossoblu. Centrocampista classe 2003 cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella. Nella stagione 2020/21 la prima esperienza nel calcio dei grandi con il Sestri Levante con la cui maglia ha collezionato 47 presenze e 1 gol in due stagioni. Nel 2022 il passaggio all’Arezzo: con i toscani è protagonista della conquista della serie C con 36 presenze e 1 gol. Lo scorso anno l’esordio tra i professionisti con la maglia amaranto (21 presenze)".

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Iuliano con accordo biennale. Il possente attaccante classe 2004, è finito nei radar del club rossoblu nell’ambito del costante monitoraggio dei talenti presenti sul territorio. Con i suoi 8 gol, Iuliano è stato decisivo per la salvezza dell’Audax Cervinara in Eccellenza nella passata stagione".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.