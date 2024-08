Paperdi Juvecaserta: primo allenamento alla Reggia Location eccezionale per la prima seduta atletica della squadra bianconera

La prima seduta atletica della Paperdi Juvecaserta 2024/2025 ha avuto una location eccezionale. Grazie, infatti, alla disponibilità della Direzione della Reggia Vanvitelliana di Caserta i primi esercizi ginnici e le prime corse di vecchi e nuovi bianconeri si sono svolti proprio nell’incomparabile scenario del Parco della struttura museale.

Incontro con la direttrice Tiziana Maffei

Ed è stata la stessa Direttrice, arch. Tiziana Maffei, ad incontrare e salutare la rappresentativa cestistica casertana ad inizio giornata, ribadendo il sostegno ad iniziative di grande utilità sociali, quali sono quelle sportive, soprattutto se portate avanti da una società di basket che è entrata a far parte della storia della città per i suoi risultati e per i legami creati in oltre settant’anni di attività. Dalla stessa direttrice Maffei l’auspicio che la stagione 2024/25 della Paperdi Juvecaserta possa essere altrettanto prestigiosa come il sito che ha ospitato il suo primo allenamento.

Doppia seduta giornaliera

Il programma di preparazione della Paperdi Juvecaserta 2021 in questi primi giorni prevede una doppia seduta giornaliera. Mattinata dedicata esclusivamente alla parte atletica secondo il calendario stilato dal preparatore, Simone Controne; nel pomeriggio, sedute tecniche al palasport “Santino e Romano Piccolo” sotto la guida dell’head coach Damiano Cagnazzo e dei suoi assistenti, Ciro dell’Imperio e Federico D’Addio.

Foto: ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021