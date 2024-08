Casertana, svolta "Pinto": dal Comune ok all'autorizzazione dello stadio Capienza massima a 5300 spettatori: impianto già pronto per la sfida alla Juve Next Gen

Il sindaco di Caserta, a seguito del via libera del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha conferito la licenza di agibilità per l’utilizzo dello Stadio “Pinto” per lo svolgimento del campionato di calcio di serie C per la stagione calcistica 2024/2025, per una capienza massima di 5300 posti. La fa sapere il Comune.

In particolare, nella Tribuna centrale sono allocati 3500 posti numerati, nella Tribuna distinti 1000, mentre 800 sono presenti in Curva Nord (Settore Ospiti). Con questo atto, quindi, il Sindaco ha autorizzato la Casertana Calcio a utilizzare lo Stadio “Pinto” per l’intera stagione calcistica 2024/2025.

“Ringrazio la Prefettura – ha spiegato il primo cittadino – per l’eccellente attività di coordinamento svolta, il Questore, che ha compiuto un gran lavoro, e la Casertana Calcio per la collaborazione fornita. Già domani, con il grande match contro la Juventus Next Gen, potremo goderci il grande spettacolo che solo i tifosi rossoblù riescono a offrire”.