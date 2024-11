Scherma. La casertana Kowalczyk vince la Coppa del Mondo a Fujairah Successo netto sulla compagna di nazionale Giulia Rizzi

Un esordio da sogno in Coppa del Mondo per la spada femminile azzurra che, nella tappa che ha battezzato il nuovo quadriennio olimpico, ha conquistato l’oro e l’argento della prova individuale. La casertana Sara Maria Kowalczyk, battendo nell’atto conclusivo l’olimpionica italiana Giulia Rizzi col risultato di 15-10, ha trionfato per la prima volta in Coppa del Mondo Assoluti. Il suo cammino è cominciato venerdì mattina con la fase eliminatoria. 5 vittorie ed una sola sconfitta le hanno permesso di saltare i turni preliminari e di qualificarsi direttamente al tabellone principale.

Questa mattina, la portacolori del Centro Sportivo Esercito ha fatto il suo esordio superando la polacca Brych 15-10. La vittoria sulla statunitense Husisian per 15-11 è valsa a Sara Kowalczyk l’accesso tra le prime 16. Agli ottavi ha avuto la meglio sulla svizzera Brunner col risultato di 15-9; mentre ai quarti ha battuto l’ungherese Muhari 15-13, rimediando così l’accesso alla zona del podio. La casertana, allieva della Giannone Scherma, ha dominato e superato, in semifinale, l’estone Embrich, già campionessa olimpica ai Giochi di Tokyo, con lo score di 15-12. Ha conquistato la vittoria con un successo netto sulla compagna di nazionale Giulia Rizzi, reduce dalla medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Parigi nella gara a squadre.

“Un risultato inaspettato perché venivo da un anno difficile in cui avevo raccolto poco -ha chiosato Sara Kowalczyk e ha proseguito-, il mio miglior risultato fino ad oggi era stato un top16. Nel corso degli ultimi tempi ho acquisito più fiducia in me stessa. Oggi ero serena e mi sentivo molto libera in pedana, questa tranquillità mi ha portato sul gradino più alto del podio”.