Rigenerazione urbana, in arrivo quasi 20 milioni di euro per Caserta L'obiettivo è selezionare alcuni dei 30 progetti presentati dal Comune

La giunta comunale ha approvato una delibera con la quale si dà il via alla procedura che porterà alla formazione di una cabina di regia con la Regione Campania, con l’obiettivo di selezionare alcuni dei 30 progetti presentati dal Comune che saranno destinatari del finanziamento da 18,5 milioni di euro nell’ambito dei PRIUS (Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile). Questa cabina di regia, poi, prevederà anche l’aggiornamento del DOS (Documento di Orientamento Strategico) del Comune di Caserta e del SiGeCo (Sistema di Gestione e Controllo), ovvero lo strumento che disciplina l’organizzazione interna dell’Ente sui PRIUS. I progetti non selezionati nella prima fase, poi, potranno essere ripresentati ed eventualmente ottenere ulteriori risorse, in un secondo momento, sempre afferenti ai PRIUS. Questa linea di intervento, infatti, comprende un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Lo rende noto palazzo di cittò.

Caserta fa parte delle 23 “Città polo” sulle quali la Regione ha inteso investire importanti risorse, individuando la dimensione urbana come motore dello sviluppo regionale. Grazie ai PRIUS sarà possibile, inoltre, realizzare progetti nel campo del risanamento idrogeologico, della rigenerazione urbana, dell’efficientamento energetico, della riqualificazione delle scuole. In merito ai progetti presentati, e successivamente finanziati, le opere dovranno necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2029.

“Stiamo procedendo con rapidità – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – nelle procedure che ci avvicinano alla costituzione della cabina di regia con la Regione Campania, attraverso la quale individueremo insieme i primi interventi da finanziare con 18,5 milioni di euro. Siamo certi che riusciremo a realizzare, con ulteriori risorse dei PRIUS, tanti altri progetti per la nostra città. È una grande occasione per Caserta: grazie alla capacità di questa amministrazione di intercettare finanziamenti, compiremo un ulteriore passo avanti nel programma di rigenerazione urbana di tutto il territorio. Voglio ringraziare ancora una volta la Regione Campania, e in particolare il presidente De Luca, per l’attenzione dimostrata nei confronti della città di Caserta, che è centrale nell’ambito dei PRIUS”.