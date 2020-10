Covid: Udine, in cimitero impianto per esequie in streaming L'iniziativa del Comune friulano

Un impianto streaming dal vivo che permettera', previa autorizzazione, la trasmissione in diretta delle celebrazioni eucaristiche per le esequie e altre funzioni religiose e' stato installato nel cimitero urbano di San Vito a Udine, "anche per far fronte alle limitazioni anti covid". L'impianto e' stato realizzato nel corso di lavori di modernizzazione del camposanto, che hanno riguardato la creazione dell'impianto antintrusione, del sistema di rilevazione fumi e incendi e di quello di diffusione sonora nella chiesa di San Giovanni Battista.

"Con questi interventi - ha dichiarato il vicesindaco Loris Michelini - abbiamo voluto migliorare la fruizione del cimitero cittadino, rendendolo piu' sicuro e piu' moderno. Ma la vera novita' - ha proseguito - e' l'installazione dell'impianto streaming, con il quale abbiamo voluto dar la possibilita' di assistere alle funzioni religiose anche a coloro che per vari motivi non possono farlo di persona. Un modo efficace - ha aggiunto - per gestire le limitazioni anti covid, ma anche a tutte quelle persone che sono impossibilitate a deambulare, agli anziani, ai ricoverati e ai residenti in altre regioni o in altri Stati". A tal fine, ha fatto sapere il Comune, sono stati istituiti registri e moduli liberatori, per l'amministrazione e la Curia udinese, che autorizzano la diffusione delle immagini in streaming da redigere e firmare prima della cerimonia.