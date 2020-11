Il folle caso delle sneakers della Lidl Resse e assembramenti per accaparrarsi più prodotti disponibili

In vendita ieri e già sold out. Non parliamo delle sneakers in edizione limitata come le Yeezy di Adidas, delle Air Jordan della Nike o di Off-White, bensì delle scarpe della Lidl, catena di supermercati low-cost.

Il caso delle scarpe della Lidl è diventato ben presto mediatico, dopo il successo della primavera scorsa in Gran Bretagna, Germania, Belgio e Finlandia, è toccato anche all'Italia. Perché delle semplici scarpe da ginnastica gialle, blu e rosse sono diventate un oggetto di culto tra i fashion addicted? Semplice, il reselling on-line. Comprare un prodotto, che siano scarpe, accessori o vestiti, in edizione limitata e con un un basso quantitativo disponibile, fa sì che tale oggetto diventi una forma di distinzione da tutto ciò che si ritiene commerciale.

Le sneakers e le ciabatte della Lidl sono oggi rivendute a prezzi folli su eBay (anche a mille euro) contro i 12,99 euro al discount. A dispetto dei marchi di lusso, come Balenciaga o Supreme, la Lidl ha deciso di fare tutto da sola: ha creato la propria linea e l'ha venduta, non tanto ai suoi clienti abituali, ma agli appassionati dello streetwear. Così, anche nei supermercati italiani, si è assistito a resse e assembramenti per accaparrarsi più pezzi possibili violando ogni regola di distanziamento sociale e con l'assenza di interventi da parte dello staff. Molti clienti hanno fatto la fila sin dalle prime ore del mattino per assicurarsi la limited edition.