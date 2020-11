Mattarella"Superare divario digitale per rispetto uguaglianza" "Decisiva per la ripartenza del Paese è la digitalizzazione della pubblica amministrazione"

"Decisivo per la ripartenza del Paese, e per quell'idea di sviluppo sostenibile che l'Unione Europea ha deciso di porre al centro delle sue politiche, e' ovviamente la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, e dunque il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione tra territori, tra enti, tra cittadini e servizi. Superare il divario digitale e' oggi condizione per rispettare quel principio di uguaglianza e quei diritti di cittadinanza, che sono garantiti dalla Costituzione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla XXXVII Assemblea annuale Anci.

"Sara' la premessa di un rilancio anche economico, e una opportunita' per tanti territori. E quindi una grande occasione per un Paese come il nostro - ha sottolineato - che ha proprio nelle diversita' parte rilevante del suo grande patrimonio. L'innovazione coinvolge, e coinvolgera' sempre piu', anche i centri maggiori, le metropoli che sono agli snodi delle reti principali. Sempre piu' la qualita' della vita, dell'aria che respiriamo, del lavoro che facciamo nostro, del tempo che liberiamo, incideranno sugli stessi indici di sviluppo".

(ITALPRESS).