Covid, Carlo Conti: "Sono in ripresa, come la Fiorentina" Le parole del conduttore tv: "Mi sono affidato alle cure e alle forze dei medici e infermieri"

"Come sto? Come la Fiorentina: in ripresa. Sono sulla via della piena guarigione, aspetto l'esito dell'ultimo tampone. Se sara' negativo il tampone faro' un salto a Roma, se avro' bassa carica non condurro' 'Tale e quale show'. Devo avere pazienza che e' la virtu' dei forti". Lo ha detto ai microfoni di 'Radio Bruno' il conduttore tv Carlo Conti a proposito della sua recente positivita' al Coronavirus. "Con il mio compagno di stanza in ospedale non abbiamo parlato moltissimo, alle volte bastava un sorriso-ha aggiunto Carlo Conti-. Poi c'era l'impegno dei medici e degli infermieri che e' la cosa piu' importante. Questa esperienza ha rafforzato il mio modo di vedere la vita, ovvero che quando hai la salute, hai tutto. Il resto fa volume. Mi sono affidato alle cure e alle forze dei medici e degli infermieri".

(ITALPRESS).