Covid, muore carabiniere. Nistri: "Ennesima vittima battaglia" Tofalo: "Ancora una triste notizia"

Il Comandante Generale Giovanni Nistri e tutta l'Arma dei Carabinieri si stringono intorno alla famiglia del Luogotenente Pasquale Licciardi, Addetto all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, deceduto in queste ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus.

"Il Luogotenente Licciardi - si legge nella nota - e' l'ennesima vittima di questa battaglia che l'Italia intera sta combattendo contro il coronavirus. Un Carabiniere che si e' sempre distinto per l'impegno, l'abnegazione quotidiana e la disponibilita' nello svolgere silenziosamente e proficuamente il proprio incarico. Il militare, entrato nelle fila dell'Arma nel 1991, dopo l'esperienza trascorsa alla Stazione di Catania Nesima (CT) e al Nucleo Operativo della Compagnia di Catania, era stato trasferito al Comando Generale dove era diventato un punto di riferimento per superiori e colleghi. Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finche' oggi il virus si e' portato via il suo respiro per sempre. Lascia la moglie ed una figlia. Ha compiuto 53 anni a settembre. Il suo ricordo restera' vivo nella memoria di tutti i Carabinieri e di coloro che l'hanno conosciuto".

"Ancora una triste notizia colpisce l'Arma dei Carabinieri e tutta la Difesa. Sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia del Luogotenente Pasquale Licciardi deceduto per coronavirus. Stringo in un forte abbraccio la moglie, la figlia e i suoi affetti piu' cari. Esprimo profonda riconoscenza a tutti i Carabinieri per il grande lavoro che stanno svolgendo al servizio del Paese e dell'intera comunita'". Cosi' il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo appresa la notizia. "E' un duro colpo per tutti che giunge in un momento di dolore. Le Forze armate stanno pagando un alto prezzo in questa emergenza sanitaria. Grazie a tutti gli uomini e alle donne delle Forze armate che continuano a svolgere i propri compiti con generosita' e altruismo". (ITALPRESS)