Buone notizie sul clima, paesi impegnati per 0 emissioni A dirlo è Marco Alverà, amministratore delegato Snam

"La sfida climatica e' la sfida della nostra generazione e ci sono delle buone notizie, fino a poco tempo fa questa sfida veniva vista come un extra costo, negli ultimi due anni si sono fatti enormi passi in avanti, molti paesi si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni al 2050, ci sono anche ottime novita' sul fronte tecnologico, per il manifatturiero e per la creazione di lavoro". Lo ha detto Marco Alvera', amministratore delegato di Snam, intervenendo alla tavola rotonda "Come essere migliori dopo il Covid. Nuove energie per un futuro responsabile" in occasione dell' assemblea annuale dell'Anci.

"A Parma abbiamo un esempio di come Snam puo' essere al fianco dei comuni: da 4 anni abbiamo lanciato 5 start up che lavorano con tutti i comuni per promuovere posti di lavoro e per uno sviluppo economico e sostenibile - ha aggiunto -. Siamo oggi leader nazionali per la gestione dei cappotti energetici, si deve consumare meno energia e siamo pronti a lavorare anche su questo con i comuni, poi l'Italia e' leader, a livello europeo, nella realizzazione di impianti ad idrogeno, abbiamo nel nostro paese tante competenze. Oltra all'attivita' di business abbiamo una fondazione no profit che mette a disposizione del paese risorse economiche". (ITALPRESS).