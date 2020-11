Rider,Cgil:Obiettivo allargamento tutele salariali e normative Così ha commentato Cristian Sesena in merito all'apertura da parte di Assodelivery

"Esprimiamo apprezzamento sia per la disponibilita' dimostrata dal Ministero a proseguire il confronto, gia' martedi' prossimo, sul tema del contrasto al caporalato, sia per l'apertura di Assodelivery a costruire un dialogo strutturato, a partire dalla tutela della salute e sicurezza dei rider durante l'attuale fase di emergenza sanitaria". Cosi' Cristian Sesena, responsabile Area mercato del lavoro e della contrattazione della Cgil nazionale.

"L'obiettivo del tavolo pero' - sottolinea il dirigente sindacale - deve restare il riconoscimento di diritti e tutele ai ciclofattorini, attraverso il perfezionamento di un'intesa che apporti migliorie immediatamente esigibili da tutti i lavoratori.

Va innanzitutto affrontata un'emergenza salariale, che si e' aggravata con la sottoscrizione dell'accordo Ugl - Assodelivery, abolendo il modello del cottimo per determinare la retribuzione oraria".

Inoltre, conclude Sesena, "e' opportuno che sul tema della sicurezza si apra un'interlocuzione seria, nel solco del protocollo interconfederale del 24 aprile, garantendo la possibilita' per i rider di eleggere i propri rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza". Le parti sono state invitate dal Ministero ad approfondire questi temi per poi tornare in sede istituzionale a partire dal prossimo 3 dicembre. (ITALPRESS).