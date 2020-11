Covid, Arcuri: "Numeri rilevanti ma forza virus si riduce" Le parole del commissario straordinario dell'emergenza: "Decresce rapporto positivi su tamponi"

"Oggi ci sono oltre 46mila nuovo contagiati e 653 decessi. Sono numeri in progressiva crescita ma dobbiamo fare uno sforzo per entrare dentro e spiegare perche' i numeri ci dicono che la forza del virus e' molto rilevante, ma grazie alle misure messe in campo si sta riducendo". Lo ha detto il Commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. "Nelle ultime quattro settimane la crescita si e' affievolita e nell'ultima settimana su e' ridotta. La crescita e' impetuosa ma il suo ritmo va decelerando", ha aggiunto.

"Il rapporto tra i positivi e i tamponi effettuati comincia a decrescere, oggi e' del 14,4%. Queste informazioni continuano a mostrare una certa flessione dei contagi. Noi continuiamo a fare il numero massimo di tamponi, 10 volte di piu' rispetto alla prima ondata".