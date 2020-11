Tutti i bonus INPS previsti per dicembre Dall'asilo, al cashback fino alle vacanze

Nel mese di dicembre sono previsti alcuni bonus economici erogati dall'INPS per le famiglie italiane che hanno un ISEE basso: queste misure sono state messe in campo dal governo anche per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha diminuito le entrate di molti italiani.

Uno di questi bonus è quello per l'asilo: in relazione al reddito ISEE delle famiglie richiedenti, potrà arrivare a un importo di 422 euro. La scadenza per l'invio della domanda è quella del 20 dicembre. Il valore dell'ISEE dovrà essere inferiore ai 40mila euro e il nucleo familiare deve avere almeno un figlio con età inferiore ai 3 anni iscritto all'asilo nido.

Il cashback è un altro bonus che può essere richiesto, dal valore massimo di 150 euro e potrà essere ottenuto dai consumatori italiani soltanto se pagheranno i loro acquisti utilizzando il bancomat e le carte di credito. A partire dal primo dicembre entrerà in vigore il sistema di premiazione predisposto sulla base del piano cashless, che prevede un rimborso del 10% delle transizioni effettuate. E' previsto un superbonus di 3mila euro nei casi in cui siano state effettuate più di 50 operazioni entro un anno, risultando tra i primi 100mila nella classifica dei consumatori. Per accedere al bonus vengono accettati pagamenti di bancomat o carte di credito ma anche wallet e NCF, sarà necessario effettuare almeno cinquanta transizioni per ogni semestre.

È previsto un bonus INPS anche sulle pensioni che avrà un valore di 154,94 euro, e sarà destinato solo ad alcune categorie di pensionati che rispondono a determinati requisiti di reddito: il complessivo annuale dei pensionati non deve superare i 6.596,46 euro. Nei casi in cui venga superato questo limite, per gli anziani che hanno una pensione con un importo che varia tra i 6.596,46 euro e i 6.751,49 euro è stato previsto un bonus parziale. Per poter usufruire del bonus, i pensionati non dovranno superare il limite massimo di reddito individuale di 10.003,70 euro e di reddito coniugale di 20.007,39 euro.

Il bonus vacanze è ancora in vigore, cioè la possibilità per le famiglie italiane di ottenere un bonus dal valore massimo di 500 euro da spendere in strutture convenzionate: per usufruire del bonus è necessario che il nucleo familiare richiedente abbia un reddito ISEE non superiore alla soglia limite di 40.000 euro. Il contributo varia anche in base del numero di componenti del nucleo familiare: sono previsti 150 euro per i nuclei con un solo componente, 300 nei casi delle famiglie con due componenti e 500 per quelli con tre o più componenti.

La scadenza per le domande è fissata al 31 dicembre 2020, ma il bonus potrà essere speso anche fino alla fine di giugno 2021.