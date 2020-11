Calabria, Morra: "Mi scuso ma non mi dimetto" "Impegnato a difendere le ragioni dei deboli e dei malati"

"La politica oggi dovrebbe parlare del processo a Tallini, non inventarne uno a Nicola Morra". Lo dice in un'intervista a Repubblica il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, che precisa che non si dimettera'.

"Se ho offeso la sensibilita' di qualcuno - aggiunge - mi scuso subito. E chiarisco il senso delle mie parole, che non volevano minimamente offendere la sensibilita' di chicchessia, in particolare modo di chi e' malato e sta combattendo una battaglia importantissima e che mi ha sempre visto impegnato a difendere le ragioni dei deboli e degli stessi malati contro le ragioni di chi intende la sanita' come un business. Ragion per cui si arriva agli ultimi arresti in Calabria". (ITALPRESS).