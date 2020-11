Coronavirus, Toti: "Non sarà necessario obbligo vaccino" Le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

"Di base sono sempre favorevole a non rendere obbligatorie le cose ma ad usare il convincimento e la persuasione. Credo che non ci sara' bisogno di elementi coercitivi per un vaccino che la maggior parte delle persone sta aspettando con ansia". Cosi' il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha spiegato in conferenza stampa di essere contrario all'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. Del resto, ha premesso Toti, "non mi risulta che il governo abbia intenzione di renderlo obbligatorio se non in casi specifici".

"La nostra preoccupazione semmai e' quella opposta - ha aggiunto il governatore - e cioe' far si' che in minor tempo possibile avvenga l'effettiva erogazione di tutti i vaccini che il governo ci consegnera'. Parliamo di circa 50-52mila a fine gennaio per quanto riguarda il modello Pfizer e poi immaginiamo circa 500mila dosi del modello AstraZeneca per tutti gli altri cittadini che non arriveranno prima dei primi giorni di aprile, anche se ci auguriamo arrivino prima", ha concluso.

(ITALPRESS).