Toti incontra Pfizer: "Prima richiesta 57 mila dosi" 27 mila saranno destinate al personale sanitario

"La prima richiesta per la Liguria si aggira sulle 57mila dosi, di cui circa 27mila saranno destinate al personale sanitario, oltre 20mila a personale e ospiti delle Rsa, il resto ad altre persone con fragilita' serie che abbiamo individuato". Lo ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti dopo aver incontrato nel pomeriggio i vertici italiani di Pfizer, una delle aziende che produrra' il vaccino anti Covid.

"Attendiamo per fine gennaio le autorizzazioni", ha aggiunto il governatore. Le prime dosi, ha spiegato, "arriveranno direttamente dallo stabilimento belga di Pfizer dove verra' prodotto il vaccino per tutta Europa, all'interno di contenitori che possono durare fino a 25 giorni purche' riforniti di ghiaccio secco ogni 5 giorni".

Al momento non sono previsti grandi centri di stoccaggio ma gli ospedali principali potranno fungere da magazzino di smistamento per le Rsa dove "andra' il sistema sanitario regionale a somministrare il vaccino, salvo le piu' grandi che hanno personale medico attrezzato per farlo", ha concluso Toti.

(ITALPRESS).