Azzolina: "Inclusione è il tema centrale" La ministra dell'Istruzione: "Investiti oltre 400 milioni per ridurre ogni gap"

"Innovare non significa chiudere le porte al passato e alla tradizione ma aprire le porte alla società che cambia, che muta e che cerca nuove declinazioni". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un video messaggio inviato alla presentazione della ricerca "Scuola Aperta e Innovazione Digitale", condotta da Liliana Leone del Cevas e presentata online questa mattina dal comune di Palermo tramite il garante dell'infanzia del capoluogo, Pasquale D'Andrea.

"Appena pochi mesi fa gli istituti italiani non avevano mai adottato la didattica a distanza in modo così massiccio – ha spiegato l'esponente del governo Conte -, siamo dovuti partire praticamente da zero e solo alcune scuole avevano delle esperienze particolarmente avanzate. L'emergenza sanitaria ci ha imposto una vera e propria accelerazione". "In questo processo di cambiamento - ha aggiunto - non abbiamo mai dimenticato il tema centrale dell'inclusione consapevoli delle difficoltà di molte famiglie, abbiamo investito oltre 400 milioni per ridurre ogni gap. Abbiamo fatto molto e continueremo a lavorare in questa direzione. Ogni energia e sforzo deve essere orientata a questo obiettivo. La scuola è di tutti e per tutti e questo è il mio primo pensiero". (Italpress)