Infrastrutture, Cancelleri: "Serve normalità in Sicilia" La richiesta allo Stato del vice ministro

Quasi ultimata la fermata Fontanarossa, fra le stazioni di Catania Acquicella e Bicocca, esattamente alla progressiva Km 235+522, l'aeroporto catanese si potra' raggiungere anche in treno. Saranno completati a breve i lavori sia da parte di Rfi che da parte della Sac - societa' che gestisce lo scalo etneo. Lo rende noto il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, che parla di "una svolta storica per la Sicilia". "Finalmente uno scalo aeroportuale internazionale come quello di Catania sara' collegato anche dalla linea ferroviaria. Cosi' da Siracusa, Enna, Caltanissetta e Messina, sara' possibile raggiungere l'aeroporto", commenta Cancelleri che si e' recato per un sopralluogo al cantiere della stazione ferroviaria dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. (ITALPRESS)