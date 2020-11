Volo Covid free da Malpensa, Gallera: "Test rapidi cruciali" E' partito poche ore fa il primo volo per Nanchino, in Cina

"E' partito poche ore fa dall'aeroporto di Malpensa il primo volo Covid Free per Nanchino, in Cina. I tamponi antigenici prima di salire a bordo possono garantire un supporto fondamentale alla circolazione delle persone, al rilancio dell'economia con la riaperture delle rotte internazionali in piena sicurezza sanitaria". Lo scrive sulla sua pagina Facebook questa sera l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. "E' fondamentale- aggiunge- un'assunzione di responsabilita' condivisa, da parte delle istituzioni nazionali e territoriali, dei vettori e delle aziende di gestione degli scali".

