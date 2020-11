Coronavirus: 33.684 i nuovi positivi in Italia Il bollettino del Ministero della Salute

Le buone notizie si evidenziano anche sul fronte ospedaliero: calano i ricoverati che passano dai 34.038 di ieri ai 33.684 di oggi (-354). Idem per le terapie intensive, con una flessione di 64 pazienti portando il numero totale a 3.782 ricoverati. In isolamento domiciliare si trovano in 750.427. I tamponi processati sono stati 222.803. Per quanto riguarda il contagio nelle singole regioni, la Lombardia e' quella con il maggiore numero di contagi (5.389), seguita da Veneto (3.418) e Piemonte (3.149).