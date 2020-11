Brusaferro: "Cresce età media dei contagiati, ora 48 anni" In terapia intensiva la maggioranza sono uomini

"I casi sono nazionali, non c'e' un problema di importazione. L'eta' media sale e si colloca a 48 anni; persone piu' anziane contraggono la malattia. L'aspetto positivo riguarda la capacita' di risposta del sistema italiano. Quasi tutte le regioni hanno messo in campo risorse e strumentazioni, grazie a questo la probabilita' di saturazione dei reparti si sta modificando. In terapia intensiva la maggioranza sono uomini ed anche in questo caso l'eta' e' elevata, cosi' come rimane costante l'eta' media di quelli che decedono, con una media superiore a 80 anni, sono per lo piu' portatrici di piu' di tre patologie. Persone fragili". Cosi' il presidente dell'Istituto superiore di sanita' Silvio Brusaferro.

(ITALPRESS).