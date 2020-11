Rifiuti: Lega Palermo, dichiarare stato emergenza ambientale Gelarda: situazione gravissima e sfuggita di mano

"La situazione rifiuti in citta' e' gravissima, ci sono cumuli di spazzatura di decine e centinaia di metri con le carreggiate stradali invase dal pattume. Le foto che ci mandano i cittadini sono impietose". Lo dice Igor Gelarda che aggiunge: "la situazione sembra sfuggita di mano e anche in attesa che la spazzatura possa essere inviata fuori dall'Isola, pur con costi altissimi, va dichiarato lo stato di emergenza ambientale in citta'". Poi Gelarda punta il dito contro il l'amministrazione comunale. "Le responsabilita' del sindaco Orlando - aggiunge - sono enormi, ma a prescindere dalle responsabilita' politiche che i cittadini hanno ben chiare, bisogna trovare una soluzione per Palermo martoriata. La spazzatura va rimossa e attuato immediatamente un piano di pulizia e sanificazione di tutta la citta'".