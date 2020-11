Sardegna, Costa: "Aggressione climatica senza precedenti" Il Ministro: Siamo vicini alle famiglie

"Sto seguendo con apprensione la situazione sarda. Un'aggressione Climatica senza precedenti. Vigili del fuoco, protezione civile e tutte le autorita' competenti sono in campo con tutte le forze per aiutare chi e' in difficolta'. I miei pensieri vanno ai famigliari delle vittime". Cosi' il ministro dell'ambiente Sergio Costa.