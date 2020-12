Lotteria degli scontrini: ecco come funziona Da oggi è possibile richiedere il codice

Dal 1 gennaio 2021 è possibile partecipare alla lotteria con gli scontrini fiscali. Da oggi, primo dicembre, collegandosi al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it si può digitale il proprio codice fiscale e incominciare a ottenere il "codice lotteria". Per partecipare basta acquistare beni o servizi di un costo pari o superiore a 1 euro, mostrare il "codice lotteria" all'esercente e chiederne l'abbinamento ai dati dell'acquisto.

Si tratta di un codice alfanumerico e a barre, abbinati al proprio codice fiscale, da presentare in cassa a ogni pagamento in contanti, con carte o bancomant per partecipare alle estrazioni. Il codice, inoltre, può essere sia stampato o salvato sul dispositivo mobile.

Ogni bene acquistato si trasformerà in un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti per ogni scontrino: dieci scontrini possono quindi fruttare fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali, e così via. Alla lotteria possono partecipare tutte le persone maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurate il codice e acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali. Le estrazioni sono settimanli, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti.

Con questi metodi di pagamento si può partecipare alle estrazioni "ordinarie" della lotteria degli scontrini, mentre solo con gli acquisti effettuati tramite strumenti elettronici si partecipa anche alle estrazioni "zerocontanti" che riservano premi anche all’esercente. Le estrazioni "ordinarie" premiano solo i consumatori: sono previsti 7 premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana, 3 premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese, un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni "zerocontanti", lo scontrino estratto premia sia il consumatore che l’esercente: previsti, ogni settimana, 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente; ogni mese, 10 premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente; ogni anno, un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una raccomandata A/R o una PEC. Se nell’area riservata del Portale Lotteria si è inserito il numero di cellulare, verrà inviata anche una comunicazione informale tramite messaggio. Nella homepage dell’area pubblica del Portale, si potrà visualizzare lo scontrino estratto per ogni premio in palio.