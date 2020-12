Percorre 450 km dopo un litigio con la moglie L'uomo è stato trovato in stato lucido e cosciente

Litiga con la moglie e percorre 450 km a piedi. Questa la vicenda di un 48enne di Como che, per scaricare la rabbia in seguito ad un diverbio con la coniuge, ha cominciato a camminare senza sosta trovandosi a Fano, luogo dove è stato ritrovato dai carabinieri in stato lucido e cosciente. La donna aveva precedentemente denunciato la scomparsa del marito in quanto assente da casa già da una settimana.

“Sono venuto a piedi fin qui - ha confermato l'uomo agli agenti -. Non ho utilizzato alcun mezzo. In questi giorni ho mangiato e bevuto perché la gente che ho incontrato lungo il cammino mi ha offerto acqua e cibo. Sto bene. Sono solo un po' stanco".

Ma non finisce qui. La moglie, oltre al marito, ha portato a casa anche 400 euro di multa per aver violato il coprifuoco.